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18.08.2020 - 17:13 |

Son dakika | Barcelona'da Eric Abidal ile yollar ayrıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 tarihi skorla yenilen Barcelona'da sportif direktör Eric Abidal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika | Barcelona'da Eric Abidal ile yollar ayrıldı
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Barcelona Kulübü, futbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. 

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Eric Abidal'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilip, Fransız futbol adamına şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. 

Abidal, 2018 temmuz ayından bu yana Barcelona'da sportif direktör olarak görev yapıyordu. 

12 yıl aradan sonra sezonu kupa kazanamadan bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına karşı 8-2'lik tarihi bir yenilgi alan Barcelona'da yönetim kurulu, dün acil olarak toplanıp, teknik direktör Quique Setien'i de görevden almıştı.

Kurumsal köklü değişiklilerin olacağını duyuran Katalan kulübünde, teknik direktörlüğe Hollandalı Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor. 

 

Son dakika | Barcelonada Eric Abidal ile yollar ayrıldı

Ter Stegen ameliyat edildi 

Barcelona'da Alman kaleci Marc Endre Ter Stegen, sağ dizindeki sakatlıktan dolayı bugün ameliyat edildi. 

Ter Stegen'in 2,5 aylık bir sürede sahalara dönmesinin öngörüldüğü bildirildi.

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