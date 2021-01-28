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28.01.2021 - 00:43 |

Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan transfer açıklaması! İrfan Can Kahveci...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Süper Kupa maçının ardından İrfan Can Kahveci'nin transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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TFF Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, 90 dakikanın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu İrfan Can Kahveci hakkında konuştu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları: "İrfan Can Kahveci'ye şu anda yurt dışından da teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da ile de görüştük. Fenerbahçe'nin görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. 1 Şubat'a kadar konuşacağız, önümüzdeki günlerde paylaşırız

'Takas olabilir de olmayabilir de'

Ben burada hiç rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tekliflerde işin parasal kısmı ve oyuncu takası teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de."

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Son Dakika | Başakşehir Başkanı Gümüşdağdan transfer açıklaması İrfan Can Kahveci...

 

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