Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ile yollar resmen ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır” ifadeleri kullandı.

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İstanbul temsilcisi hız kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Gündeme gelen ilk isim şu anda kulüp çalıştırmayan Aykut Kocaman oldu. Son olarak Konyaspor’da görev alan Kocaman, listenin ilk sırasına yazıldı. Aykut Kocaman’ın daha önce çalıştığı Giuliano, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Topal, Mert Günok, Volkan Babacan ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerin kadroda olması avantaj olarak belirtildi. Daha önce Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu kazanan, 2 Türkiye Kupası kaldıran ve Konyaspor’a da tarihindeki ilk kupa şampiyonluğunu getiren başarılı teknik direktörün isminin artık ağırlık kazandığı kaydedildi.

Başakşehir’de alternatif isim olarak da daha önce Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde görev alan Şota Arveladze duruyor.

Aralık 2020’de Özbekistan’ın Pakhtakor’dan ayrılan Gürcü teknik adam da boşta bulunuyor.