Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!
30.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

Başakşehir’de Okan Buruk’la yollar resmen ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman ismi ön plana çıkmaya başladı, özellikle kadroda birçok eski öğrencisinin olması gözlerden kaçmadı.

Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!
ABONE OL

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk ile yollar resmen ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır” ifadeleri kullandı.
Önemli detay
İstanbul temsilcisi hız kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Gündeme gelen ilk isim şu anda kulüp çalıştırmayan Aykut Kocaman oldu. Son olarak Konyaspor’da görev alan Kocaman, listenin ilk sırasına yazıldı. Aykut Kocaman’ın daha önce çalıştığı Giuliano, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Topal, Mert Günok, Volkan Babacan ve Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerin kadroda olması avantaj olarak belirtildi. Daha önce Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu kazanan, 2 Türkiye Kupası kaldıran ve Konyaspor’a da tarihindeki ilk kupa şampiyonluğunu getiren başarılı teknik direktörün isminin artık ağırlık kazandığı kaydedildi.
Başakşehir’de alternatif isim olarak da daha önce Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa gibi kulüplerde görev alan Şota Arveladze duruyor.
Aralık 2020’de Özbekistan’ın Pakhtakor’dan ayrılan Gürcü teknik adam da boşta bulunuyor.

Son dakika - Başakşehirde Aykut Kocaman sesleri

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya sürpriz talip! Teklif ortaya çıktı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci pazarlığı! Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama...
    Fenerbahçe - Başakşehir arasında İrfan Can pazarlığı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
      DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
    2. Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
      Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
    3. Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
      Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
    4. Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!
      Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!
    5. EURO 2020 12 değil 4 ülke
      EURO 2020 12 değil 4 ülke



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

    Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

    Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

    Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

    Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

    Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

    ÖZEL | Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur"

    ÖZEL | Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet