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18.05.2020 - 10:00 |

Son dakika | Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan 25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero'nun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi, transfer iddialarını güçlendirmişti. Kolombiya basını, Montero'nun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası
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Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddilarını güçlendirmişti.

Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi.

Bu sezon 11 maçta görev alan genç kaleci, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin takibine girdi. U20 ve U23 takımlarının ardından 2019 yılında Kolombiya A Mili Takımı'na girmeyi başaran Montero, toplamda üç kez milli formayı giyebildi. Profesyonel kariyerinde 120 maça çıkan Montero'nun piyasa değeri 2 milyon Euro.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.

Son dakika | Beşiktaş, Alvaro Montero ile anlaştı iddiası

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