21.01.2021 - 14:50 |
Son dakika | Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz.
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