Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
21.01.2021 - 14:50 |

Son dakika | Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı

Son dakika | Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
ABONE OL

İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'i yıkan haber! Resmen açıklandı: Konu kapandı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil'in ardından bombayı patlattı! 'Boateng, Kolarov ve Fenerbahçe...'

Son dakika | Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmazı Ümraniyespora kiraladı

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı

Ünal Karaman: Bizim hedefimiz şu an Beşiktaş maçı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ankaragücü'nden imza şov
    Ankaragücü'nden imza şov
  2. CANLI| Karagümrük - Beşiktaş
    CANLI| Karagümrük - Beşiktaş
  3. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi
    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar önlemi
  4. Trabzonspor hazırlıkları sürdürdü!
    Trabzonspor hazırlıkları sürdürdü!
  5. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklama!
    Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklama!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akhisarspor'da yasak kalktı, 5 oyuncuya lisans çıktı

Akhisarspor'da yasak kalktı, 5 oyuncuya lisans çıktı

Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler: Böyle saçmalık olur mu?

Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler: Böyle saçmalık olur mu?

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor

CANLI| Erzurumspor - Alanyaspor

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet