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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ninua kızağa çekildi, Beşiktaş'a geliyor...
13.07.2020 - 12:23 |

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ninua kızağa çekildi, Beşiktaş'a geliyor...

Beşiktaş’a transfer olmak için gün sayan Nika Ninua, takımı Dinamo Tiflis’in üst üste üçüncü maçında da 18 kişilik kadroya alınmadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ninua kızağa çekildi, Beşiktaş'a geliyor...
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Onur Dinçer/Skorer Özel

Beşiktaş’ın el sıkıştığı Gürcü futbolcu Nika Ninua, siyah-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Haftalar öncesinde başlayan görüşmelerin ardından Kartal’ın oyuncu ve kulübüyle anlaştığı belirtilirken, transfer taraflar arasında atılacak resmi imzalara kaldı.

Transfere bitti gözüyle bakılıyor

Gürcistan cephesinde bu transfere bitti gözüyle bakılıyor. 21 yaşındaki futbolcunun artık sahaya çıkmıyor olması bunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kaptanı olduğu Dinamo Tiflis’te kadro dışı bırakılan Ninua, üst üste üçüncü maçın da dışarısında bırakıldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Ninua kızağa çekildi, Beşiktaşa geliyor...

Kutaisi maçında da kadroda yok

Pandemi arasının ardından Gürcü liginin tekrar başlatıldığı geçtiğimiz ayki ilk maçta Saburtalo karşısında maç kadrosuna alınmayan genç futbolcu, ardından Lokomotiv Tiflis karşılaşmasında da yoktu. Ninua son olarak dünkü Kutaisi maçının da 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Futbolcunun Beşiktaş’a transfer süreci nedeniyle oynatılmadığı belirtiliyor.

Sosyal medya hesabı hacklendi, hala kapalı

Öte yandan sosyal medya hesabı hacklenen futbolcu uzun süredir bu sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Beşiktaş’a transfer olacağı haberlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan, takipçi sayısı artan ve paylaşımlarına bir çok yorum almaya başlayan oyuncunun haftalardır kapalı olan instagram hesabının, yeniden aktive edilmeye çalışıldığı ancak henüz açılamadığı öğrenildi.

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