02.03.2020 - 11:51 | | İSTANBUL (İHA)
SON DAKİKA | Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Siyah beyazlı takıma Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Ankaragücü'ne karşı forma giyme şansı oldukça zor. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.
Tedavisine başlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.