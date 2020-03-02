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02.03.2020 - 11:51 | | İSTANBUL (İHA)

SON DAKİKA | Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber

Siyah beyazlı takıma Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Ankaragücü'ne karşı forma giyme şansı oldukça zor. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.

SON DAKİKA | Beşiktaşa Gökhan Gönülden kötü haber

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