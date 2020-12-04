Son dakika | Beşiktaş'a kaleci transferi! İlk hedef Montero...

Beşiktaş'ta devre arasında takviye yapılacak ilk bölge belli oldu. Siyah-beyazlılar kaleye tecrübeli bir ismi geçirmek için kolları sıvadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın her ne kadar "Yabancı kaleci almayacağız" dese de yönetimin kaliteli bir file bekçisini getirmek istediği öğrenildi. Başakşehir ve F.Bahçe zaferleriyle zirveye yaklaşan ve şampiyonluk için güçlü bir sinyal veren siyah-beyazlılarda kaleci rotasyonunda Ersin ve Utku bulunuyor. İki genç ismin uzun maratonda baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı düşünülüyor.

Siyah-beyazlılar bu nedenle transfer arayışlarına başladı ve Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldı. 1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci 2020 yılında takımında 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta kalesini kapatmayı başardı. Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi.