Son dakika | Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan olay açıklama! 'Mesut Özil...'

Beşiktaş'ta yükselen performansıyla siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Brezilyalı orta saha oyuncusunun açıklamaları:

"Tekrar büyük bir ligde oynamak istedim ve bana kapıyı açan Beşiktaş oldu. Bir şampiyonluk kazanmak istiyordum ve Fenerbahçe'de geçirdiğim üç senede bunu başaramadım. Hep talihsizlik oldu. Ama buraya değerimi göstermeye geldim. Herkes, Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı edinmek için asıl önceliğin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve bu rekabetin çok daha ağır bastığını biliyor. Lakin şampiyonluk, şampiyonluktur. Daha önce Fenerbahçe'de oynadığım için ve bazı derbilerde Beşiktaş'a karşı sorun yaşadığım için ilk başlarda Beşiktaş'ta şüpheyle karşılandım. Zamanla herkes Beşiktaş'a olan bağlılığımı gördü ve bana saygı duymaya başladı.

"3 büyükler arasında rekabet var"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çok büyük bir rekabet var. Bu takımların kendi aralarında maçları olduğu zaman Türkiye'de başka bir şey konuşulmuyor ve derbi haftası boyunca taraftarlar bu maçlara odaklanıyor.

"Mesut Özil'in sahada Beşiktaş'a karşı etkili olamaması için her şeyi yapacağım"

Türkiye Ligi'ne harika oyuncuların gelmesi her zaman iyi bir durum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması da büyük dikkat çekti. Böyle büyük oyuncuların Türkiye Ligi'ne gelmesi kaliteyi arttırıyor. Umarım Mesut Özil, Türkiye'de pek bir şey yapamaz. Özil'in sahada Beşiktaş'a karşı etkili olamaması için her şeyi yapacağım.

Brezilya Milli Takımı açıklaması

Kariyerimde geriye gidebilseydim, Brezilya Milli Takımı'nda kalabilmek için daha fazla çalışırdım. Bir nokta bir şeyin eksik olduğunu biliyorum. Her şeyden bağımsız olarak kariyerimin en iyi anında, daha deneyimli, oyun kalitesi ve vizyonu ile kendimi görüyorum. Sahip olduğum değeri biliyorum.

"Son 6 ayın en iyilerinden biriyim"

Son 6 ayın en iyi orta saha futbolcularından biriyim, bunu görüyorum ancak Türkiye Ligi dikkate alınmıyor, görülmüyor. Ukrayna Ligi futbolcuları sıklıkla Brezilya Milli Takımı'na alınır, aslında Türkiye Ligi daha yüksek bir seviyededir. Ukrayna Şampiyonası'nın oyuncuları sıklıkla alınır ve Türkiye daha yüksek bir seviyededir. Her şeyden bağımsız olarak kariyerimin en iyi anında, daha deneyimli, oyunun kalitesi ve vizyonu ile kendimi görüyorum. Sahip olduğum değeri biliyorum."