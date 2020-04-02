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02.04.2020 - 08:33 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri...

Siyah-Beyazlılar’ın Kayserispor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah sesleri...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetime gelecek sezon için verdiği transfer listesinde Kayserili Bernard Mensah'ın da olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için menajeriyle temasa geçti.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Kartal'ın sezon sonunda Kayserispor ile Mensah için masaya oturacak… Ganalı yıldızın Kayserispor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

8 ve 10 numara oynayabilen Mensah 2017 yılından beri ülkemizde forma giyiyor.

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