Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcuda corona virüs tespit edildi

İşte resmi siteden yapılan açıklama

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Beşiktaş'ta antrenman iptal edildi

Beşiktaş'ta ilk corona virüs vakasının belirlenmesinin ardından siyah beyazlılar pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanı iptal etti.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüs tespit edilmesinin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

Beşiktaş'ın kondisyonu Marrone'den açıklamalar...