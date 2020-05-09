Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcuda corona virüs tespit edildi
09.05.2020 - 14:36 |

Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcuda corona virüs tespit edildi

Beşiktaş'ta bir futbolcuda corona virüs tespit edildiğini açıkladı

Son dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcuda corona virüs tespit edildi
ABONE OL

İşte resmi siteden yapılan açıklama

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Beşiktaş'ta antrenman iptal edildi

Beşiktaş'ta ilk corona virüs vakasının belirlenmesinin ardından siyah beyazlılar pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanı iptal etti.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüs tespit edilmesinin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin paylaşımında, "Beşiktaş Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

Beşiktaş'ın kondisyonu Marrone'den açıklamalar...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Caner'e evet, Gökhan'a hayır!'

Son dakika | Beşiktaşta bir futbolcuda corona virüs tespit edildi

 

Zeki Çelik: Transfer teklifleri var
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de Palut'tan yönetime Titi talebi

Göztepe'de Palut'tan yönetime Titi talebi

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs testleri negatif

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs testleri negatif

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

Ertuğrul Doğan: "Ürettiğiyle sahada ve kasada kazanan bir Trabzonspor olacak"

Ertuğrul Doğan: "Ürettiğiyle sahada ve kasada kazanan bir Trabzonspor olacak"

Sıradaki Haber