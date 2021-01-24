Son Dakika | Beşiktaş'ta Hulk için geri sayım başladı!

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’le 4,5 yıllık macerası Ocak ayı itibarıyla sona eren Brezilyalı yıldız Hulk, forvet transferi için yoğun çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal’ın radarına girmişti.

Mario Mandzukic’i İtalyan devi Milan’a kaptırmalarının ardından rotasını 34 yaşındaki Sambacı olarak belirleyen yönetim, teklifini yaptı. Tecrübeli futbolcuya yarım dönem için 1 milyon Euro garanti ücret ve şampiyonluk bonusu içeren bir öneri sunan Siyah-Beyazlılar, bekleyişini sürdürüyor. Son olarak önceki gün 1,80’lik futbolcuyla online bir toplantı düzenleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, teklifini yinelediği bildirildi.

Kara Kartal’da forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla kulübe, “Mali konularda anlaşırsak İstanbul’a gelmeye hazırım” mesajını yollayan dünyaca ünlü futbolcuyla yapılan zirvede, Siyah-Beyazlılar net mesaj verdi. Transferden sorumlu isimlerin hazır bulunduğu görüşmede Hulk’a, “Ekonomik olarak hareket alanımız kısıtlı. Bu yüzden önerdiğimiz teklifin üzerine çıkmamız mümkün değil. Şu anda lig lideriyiz ve takımdaki hava oldukça olumlu.''

Eğer bize katılır ve bizimle şampiyonluk yaşarsan önemli bir bonus ödemesi de yaparız. Sezon sonunda kupayı alırsak Şampiyonlar Ligi’nde olacağız. Bu amacımız için bize katıl ve yeni sezonda beraber Şampiyonlar Ligi’nde olalım” dendiği öğrenildi. Kariyerine bir Avrupa kulübünde devam etmeyi planlayan Hulk’un da Siyah-Beyazlılar’dan gelen bu öneri sonrasında düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala deneyimli ismin en kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. Portekiz devi Porto’nun da radarında bulunan başarılı oyuncuya hemen hemen her gün Josef de Souza’nın baskısı da devam ediyor. Hulk’un Instagram hesabındaki paylaşımlarını yorum yağmuruna tutan Josef, yakın arkadaşını Beşiktaş’a getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yıldız isimden gelecek müjdeli haber için beklemeye geçen Siyah-Beyazlılar, oyuncunun uçuş programını bile hazırladı. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşların durdurulmasına rağmen beklenen müjdenin gelmesi halinde Beşiktaş, özel izinle Hulk’u İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Şu anda ailesiyle beraber ülkesi Brezilya’da bulunan Hulk’un, Kara Kartal’a olumlu yanıt göndermesinin ardından Beşiktaş’ın özel uçağı Rio’ya gidecek ve başarılı ismi İstanbul’a getirecek.

Son olarak Shanghai SIPG forması giyen Hulk, hem forvet hem sağ kanatta oldukça etkili. Tecrübeli golcü, bitirici vuruşlarıyla adeta tüm dünyanın adını ezberlediği bir isim...