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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Bursaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
22.08.2020 - 13:06 |

Son dakika | Bursaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Bursaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bursaspor'un kamp programı, koronavirüs vakasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Son dakika | Bursaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi’nde karantina altına alınmıştır. Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesisleri'nde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesisleri, giriş ve çıkışlara kapatılmıştır. Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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