Son dakika - Danimarka’da koronavirüs kaosu! İngilizler izin vermedi...

İRFAN KURTULMUŞ - KOPENHAG

Danimarka’da vizonlarda çıkan koronavirüs yeni bir krizi daha tetikledi. Yaşanan son gelişmeler nedeniyle İngiltere’nin geçtiğimiz cuma akşamı itibarıyla bu ülkeden gelenleri 14 gün karantinaya alacağı ya da ülkeye kabul etmeme kararı milli kaos yarattı.



Danimarka’nın kadrosunda İngiltere çeşitli kulüplerinde oynayan 7 futbolcusu bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi’nde, kendi sahasında İzlanda ve deplasmanda Belçika karşılaşmalarının yanısıra, yarın İsveç’e karşı Kopenhag’da oynayacağı hazırlık maçı öncesi bu sorun dikkat çekiyor.



İngiltere’nin, Tottenham, Chelsea, Everton, Leicester ve Southampton gibi ünlü kulüplerinde forma giyen, Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen ve Pierre-Emile Höjbjerg’in, çarşamba günü İsveç’le yapılacak özel milli maçta forma giymelerinin zor olduğu belirtildi. Danimarka Milli Takımı’nda Kasper Hjulmand, bu gelişmeler üzerine ulusal liglerinden 9 futbolcuyu ekstradan aday kadroya çağırdı.



Özel izin talebi

Tottenham’ın, yeni önlemler sonrası Pierre-Emile Höjbjerg’e İsveç ve İzlanda maçlarına gitmesine izin vermediği, Brüksel’de Belçika’ya karşı önümüzdeki hafta salı günü oynanacak karşılaşmada yer almasının sakıncası olmadığı açıklandı. Danimarka Futbol Federasyonun, UEFA ile İngiltere yetkilileriyle konuyla ilgili olarak sözkonusu futbolculara “özel izin verilmesi” yönünde yürüttüğü yoğun temasların şimdiye kadar olumlu bir sonuç vermediği vurgulandı.

Maç belirsizliği

Danimarka ile önümüzdeki pazar günü deplasmanda UEFA Uluslar Ligi eleme maçında karşılaşacak olan İzlanda’nın, daha sonra İngiltere ile yapacağı maç da belirsizlikler taşıyor.

İngiltere ile deplasmanda oynayacak İzlanda’nın Danimarka’ya gidecek olması Ada’da sıkıntı yaratıyor. Bu nedenle İngiltere-İzlanda maçının akıbetinin henüz belli olmadığı vurgulandı. Öte yandan İngiltere’de oynayan İsveçli 5 milli futbolcunun da, Danimarka karşılaşması nedeniyle aynı yaptırım kapsamında oldukları ve forma giyemeyecekleri kaydedildi.

İtalya’da aynı korku

Danimarka ve İngiltere arasındaki sıkıntıların benzeri de İtalya’da yaşanıyor. Ülkede son günlerde koronavirüs vakaları sonrası Serie A yönetimi harekete geçti. Milli takım haftasından çekinen yetkililer, ülkelerinin milli maçları için çeşitli ülkelere gidecek futbolcuların koronavirüse yakalanmasından korkuluyor.

Ülkeye dönüşlerde nasıl bir karantina uygulanacağı ya da milli takımlardan affın istenebileceği gibi konular tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye için Merih Demiral, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Mert Çetin gibi isimlerin de ne olacağı merak konusu oldu.