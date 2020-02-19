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19.02.2020 - 07:24 |

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor yeni teknik direktörünü buldu. Horozlar, son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

Denizlispor, 7. haftada Yücel İldiz yerine göreve gelen Mehmet Özdilek ile 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden Horozlar, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'da yer alan habere göre son olarak Kayserispor'da görev alan Bülent Uygun, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi söyleşmeye imza atacak. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 ma

Kayserispor'da 57 gün kalabildi
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın ardından göreve gelen teknik direktör Bülent Uygun, 30 Ekim 2019 tarihinde göreve başlamış ve sarı kırmızılı takımın başında 57 gün kalabilmişti. Kayserispor teknik direktörü olarak 7 lig, 2 kupa maçına çıkan Uygun 9 maçta 2 galibiyet alırken, ligde 2 galibiyet 5 yenilgi elde etti.

Son dakika | Denizlisporda Bülent Uygun sesleri

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