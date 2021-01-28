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28.01.2021 - 16:05 | | DHA

Son Dakika | Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti.

Son Dakika | Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti
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Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevinden istifa etti

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi. Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

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Son Dakika | Denizlisporda Yalçın Koşukavak istifa etti

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