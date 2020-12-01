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01.12.2020 - 21:13 | | Fanatik

Son dakika | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı

Süper Lig'de pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşımda 1-1 berabere biten 2005/2006 sezonunun son maçı hatırlatıldı ve sarı-lacivertli takıma "Hatırla" mesajı verildi.

Son dakika | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı
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Denizlispor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili ilginç bir paylaşım geldi. Pazar akşamı kendi sahasında Sarı Lacivertliler'i ağırlayacak olan Yeşil Siyahlılar, 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesine sebep olan maçın görüntülerini paylaştı.

O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmesinin yanında Fenerbahçelilerin de büyük tepkisini çekmişti.

Hakem Selçuk Dereli de maçı devam ettirdiği için yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Son dakika | Denizlispordan Fenerbahçeyi kızdıracak 2006 paylaşımı

 

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