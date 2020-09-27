27.09.2020 - 19:22 |
Son dakika | Derbide 'paraşütlü' meşale nedeniyle oyun bir süre durdu!
Türk Telekom Stadı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan derbide ilginç anlar yaşandı. Stadın dışından atılan 'Paraşütlü meşale' nedeniyle oyun bir süre durdu.
Dev derbide ilginç bir olay yaşandı.
Seyircisiz oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında sahaya meşale atıldı. Stadın dışından atılan 'paraşütlü' meşale nedeniyle oyun bir süre durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık meşalenin saha dışına çıkarılmasının ardından oyunu tekrar başlattı.