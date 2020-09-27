 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen 3. haftanın dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yenişemedi: 0-0.

İki takımın da temkinli futbol sergileyip fazla risk almadığı dev karşılaşmada hakem Ali Palabıyık tam 12 sarı kart gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 7'ye, sarı-lacivertli ekip ise 5'e yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-1, Başakşehir'i ise deplasmanda 2-0 yenmişti. Çaykur Rizespor galibiyetiyle sezona başlayan sarı-lacivertli ekip ise 2. haftada Atakaş Hatayspor'la golsüz berabere kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90 1 Luiz Gustavo, Dk. 90 5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının geçtiğimiz perşembe günü oynadığı Hajduk Split maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam; Emre Taşdemir, Donk, Etebo, Babel, Ömer Bayram ve Diagne'ye ilk 11'de görev vermezken, bu isimlerin yerine Omar Elabdellaoui, Luyindama, Arda Turan, Emre Kılınç, Belhanda ve Falcao'ya şans tanıdı.

Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç ve Falcao ilk 11'iyle çıktı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe derbisiyle birlikte ilk kez kadroya girdi. Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı takımın oynadığı Gaziantep FK, Neftçi PFK, Medipol Başakşehir ve Hajduk Split maçlarında kadroda yer almamıştı.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN AZERBAYCAN'A DESTEK

Galatasaray Kulübü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Azerbaycan'a destek amacıyla Türk Telekom Stadyumu'nda bir pankart astı. Sarı kırmızılı kulüp, "Tek millet, iki devlet! Kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankartı doğu tribününe asarak Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.

TISSERAND VE SOSA İLK KEZ 11DE

Fenerbahçenin yeni transferlerinden Marcel Tisserand ile Jose Sosa, Galatasaray derbisinde ilk kez sarı-lacivertli formayla 11de yer aldı.

Daha önceki müsabakalarda teknik direktör Erol Bulutun forma şansı verilmediği Tisserand ile geçtiğimiz hafta oyuna ikinci yarıda dahil olan Sosa, derbi mücadelesinde ilk 11de görev aldı.

6 OYUNCU KADRO DIŞINDA

Fenerbahçede teknik direktör Erol Bulut, 6 ismi derbi kadrosuna almadı. Dirar ve Rodriguesin yanı sıra Serdar Aziz, Frey, Allahyar ve İsmail Yüksek, 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

SAMATTA YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan golcü futbolcu Samatta, Galatasaray maçıyla ilk kez kadroda yer aldı. Tanzanyalı golcü futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

10 YENİ İSMİN DERBİ HEYECANI

Fenerbahçede ilk 11'de sahaya çıkan yeni transferlerden Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia, Mame Thiam ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı.

Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisinde görev aldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Samatta ise yedekler arasında yer aldı.