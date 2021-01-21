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HaberlerAntalyaspor Haberleri Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
21.01.2021 - 12:49 | | Ajansspor

Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi

Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından sıcak saatler yaşanıyor.

Son Dakika | Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
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Süper Lig'de 2 ay önce göreve gelen Ersun Yanal da istifanın ardından ayrılma kararı alırken, Öztürk'ün devreye girerek deneyimli teknik adamı istifasından vazgeçirildi

Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk’ün ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal’ın kararına çevrilirken, deneyimli teknik adam istifasını vermek istediğini yönetim kuruluna iletti.

Öztürk ailesinin ortaya koyduğu proje kapsamında göreve geldiğini ve bu sebeple ayrılabileceğini bildiren Yanal’ı, bu kararından Ali Şafak Öztürk’ün vazgeçirdiği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlılarda yeni yönetimin belirlenmesine kadar görevde kalacağını bildiren Yanal, daha sonra yapılacak görüşmelerle birlikte yol haritasını çizecek.

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