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02.02.2021 - 10:12 |

Son dakika | Erzurumspor Coulibaly'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi Erzurumspor'da 3 gün önce transfer edilen Yacouba Coulibaly'nin sözleşmesi feshedildi.

Son dakika | Erzurumspor Coulibaly'nin sözleşmesini feshetti
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Süper Lig'de Ocak ayı transfer dönemi dün gece resmen sona erdi. BB Erzurumspor 2. yarı için birçok transfere imza attı. Tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde mavi beyazlılar geçtiğimiz günlerde sol bek Yacouba Coulibaly'i kadrosuna katmıştı.

Transferin üzerinden sadece 3 gün geçmişti ki sürpriz bir gelişme yaşandı. Erzurumspor yeni transfer Yacouba Coulibaly'nin sözleşmesini feshetti.

Sözleşme feshi TFF'ye bildirildiğinde ortaya çıktı. BB Erzurumspor'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Son dakika | Erzurumspor Coulibalynin sözleşmesini feshetti

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