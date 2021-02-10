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10.02.2021 - 20:20 |

Son dakika - Fatih Terim'den Arda Turan tepkisi! "Emsali olmayan bir karar"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fatih Terim'den Arda Turan tepkisi! "Emsali olmayan bir karar"
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 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Kura çekiminde en sert kurayı çektik diyebilirim. Alanyaspor iyi futbol oynamaya çalışan ve iyi sonuçlar alan bir takım. İki tane oynamaya istekli takımın mücadelesi inşallah zevkli geçecek. Tek maç olduğu için her şeye hazırlıklıyız."

Arda Turan'a verilen ceza ile ilgili Terim,  "İçinde Fatih Terim adı geçtiyse herhalde az vermeyelim yakışmaz diye düşündüler Arda'ya ceza verirken. Örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi yeterli ağır ceza alması için" dedi.

"Ne ceza var, ne sevk etme var, ne herhangi bir kurumun açıklaması var. Belki de ödül verecekler ne bilelim. Birden bire takım kaptanım 2-5 arasında cezadan 2 olanı vermişler."

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