Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı! Galatasaray Erzurumspor karşısında...



Galatasaray, dünkü antrenmanın ardından Erzurum’a gitti. Sarı-kırmızı ekipte kart cezalısı Etebo ile birlikte, sakat olan Feghouli ve Linnes yer almadı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Cezayirli oyuncu, hem mali konuda ihtarname gönderdiği gerekçesiyle yönetimin canını sıkmış hem de formsuzluğuyla taraftarın tepkisini almıştı.

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri