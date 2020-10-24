24.10.2020 - 07:00 |
Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı! Galatasaray Erzurumspor karşısında...
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, dünkü antrenmanın ardından Erzurum’a gitti. Sarı-kırmızı ekipte kart cezalısı Etebo ile birlikte, sakat olan Feghouli ve Linnes yer almadı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Cezayirli oyuncu, hem mali konuda ihtarname gönderdiği gerekçesiyle yönetimin canını sıkmış hem de formsuzluğuyla taraftarın tepkisini almıştı.
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