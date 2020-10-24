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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı! Galatasaray Erzurumspor karşısında...
24.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı! Galatasaray Erzurumspor karşısında...

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı! Galatasaray Erzurumspor karşısında...
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Galatasaray, dünkü antrenmanın ardından Erzurum’a gitti. Sarı-kırmızı ekipte kart cezalısı Etebo ile birlikte, sakat olan Feghouli ve Linnes yer almadı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Cezayirli oyuncu, hem mali konuda ihtarname gönderdiği gerekçesiyle yönetimin canını sıkmış hem de formsuzluğuyla taraftarın tepkisini almıştı.

Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı Galatasaray Erzurumspor karşısında...

Son dakika - Feghouli ve Linnes İstanbul’da kaldı Galatasaray Erzurumspor karşısında...

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