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25.01.2021 - 13:34 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu sezonun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecek.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir."

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Son dakika | Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamiltonla yollarını ayırdı

 

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