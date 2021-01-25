25.01.2021 - 13:34 |
Son dakika | Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton ile yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncu sezonun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Johnathan Hamilton, 2020-21 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak Karadağ temsilcisi Mornar Bar takımında forma giyecektir."