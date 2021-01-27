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27.01.2021 - 21:25 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Mesut Özil ve Attila Szalai'yi de transfer etmişti.

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Son dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı

 

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