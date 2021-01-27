27.01.2021 - 21:25 | | AA
Son dakika | Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Mesut Özil ve Attila Szalai'yi de transfer etmişti.