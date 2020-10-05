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05.10.2020 - 19:02 |

Son dakika | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, PAOK'tan 26 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkastransfer etti. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Pelkas'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezon PAOK'da 27 maça çıkan Pelkas, 3 gol attı. PAOK'la 2018-2019 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Pelkas, bu sezon ise Yunan ekibiyle 8 resmi maça çıkıp, 2 gol kaydetti. 

Pelkas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta da 1 gol atmıştı.

Dimitris Pelkas ilk açıklamasında "10 numarayı giyecektim ama Samatta o numarayı almış. Benim için bu problem değil, çünkü futbol numaralarla değil sahada oynanıyor. Umuyorum ki koronavirüs bir an önce biter ve Fenerbahçe taraftarına kavuşurum. ifadelerini kullandı.

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