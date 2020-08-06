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06.08.2020 - 19:09 |

Son dakika | Fenerbahçe, Filip Novak transferini açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika transferi... Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Çek sol bek Filip Novak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Filip Novak transferini açıkladı
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Fenerbahçe'de son dakika transferi... Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Çek sol bek Filip Novak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Çek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Filip Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından 4. transferini Filip Novak'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmiş oldu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Filip Novak yaptığı ilk açıklamada; "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.

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