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06.08.2020 - 18:19 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferini bitirdi!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray, Olympiakoskos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferini kesin olarak bitirdi. Yıllık 1 milyon Euro'ya el sıkışılan 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son dakika | Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferini bitirdi!
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Galatasaray Arda Turan'ın ardından transferde hareketli günler yaşıyor. Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui transferi mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşınadki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Yıllık 1 milyon Euro

Mariano'nun yerine takıma katılacak Omar Elabdellaoui Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanacak. Transfer Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi macerası bittikten sonra açıklanacak.

Yunan ekibiyle bu sezon 46 maçta forma giyen Elabdellaoui 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Norveçli oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu.

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