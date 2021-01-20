Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta
Süper Lig'de 22. - 29. hafta maç programları açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu...
Türkiye Futbol Federasyonu 22. -29. hafta maç programlarını açıkladı.
22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
23. haftadaki Galatasaray - Başakşehir maçı 02 Şubat Salı günü saat 19:00'da oynanacak.
24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:
9 Şubat Salı: 20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba: 20.45 Galatasaray-Alanyaspor
11 Şubat Perşembe: 17.45 Demir Grup Sivasspor-FRAPORT TAV Antalyaspor,
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
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