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20.01.2021 - 12:53 |

Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta

Süper Lig'de 22. - 29. hafta maç programları açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu...

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Türkiye Futbol Federasyonu 22. -29. hafta maç programlarını açıkladı. 

22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

23. haftadaki Galatasaray - Başakşehir maçı 02 Şubat Salı günü saat 19:00'da oynanacak.

24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:

9 Şubat Salı: 20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

10 Şubat Çarşamba: 20.45 Galatasaray-Alanyaspor

11 Şubat Perşembe: 17.45 Demir Grup Sivasspor-FRAPORT TAV Antalyaspor,
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

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Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubatta

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