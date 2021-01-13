Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkarttı

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan 65 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyordu. Sarı-lacivertlilerde alınan kararlar genç oyuncu takıma geri çağrıldı

Yüksek'in lisansı TFF'ye yapılan bildirimle tekrar çıkartıldı. İsmail Yüksek, Balıkesirspor'da 12 resmi maça çıkıp, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Alex'in kariyerine göz atalım