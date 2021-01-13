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13.01.2021 - 14:18 |

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkarttı

Fenerbahçe'de, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek geri çağrılarak lisansı tekrar çıkartıldı.

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Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan 65 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyordu. Sarı-lacivertlilerde alınan kararlar genç oyuncu takıma geri çağrıldı

Yüksek'in lisansı TFF'ye yapılan bildirimle tekrar çıkartıldı. İsmail Yüksek, Balıkesirspor'da 12 resmi maça çıkıp, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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