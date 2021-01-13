13.01.2021 - 14:18 |
Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkarttı
Fenerbahçe'de, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek geri çağrılarak lisansı tekrar çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan 65 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyiyordu. Sarı-lacivertlilerde alınan kararlar genç oyuncu takıma geri çağrıldı
Yüksek'in lisansı TFF'ye yapılan bildirimle tekrar çıkartıldı. İsmail Yüksek, Balıkesirspor'da 12 resmi maça çıkıp, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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