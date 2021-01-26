Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil'i 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp dünyaca ünlü yıldızın lisansını çıkardı.

İşte TFF'ye yapılan bildirim:

Fenerbahçe Youtube hesabına açıklamalarda bulundu

Bu arada Mesut Özil sarı-lacivertli kulübün youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

İşte 32 yaşındaki yıldızın sözleri: "Gollerden sonra yeğenim için M harfi yapıyordum. Şimdi kendi kızım oldu. İnşallah Fenerbahçe için goller attığımda E harfine dönüşecek. Başka takımlarda oynarken İstanbul'a geldiğimde her zaman Fenerbahçe maçına gitmek, o atmosferi yaşamak isterdim. Şimdi nasip olacak. Taraftarlarla buluşmayı heyecanla bekliyorum.

Annem ‘Ne olursan ol, geldiğin yeri unutma.’ demişti. Ben de elimden geldiğince kendim olmaya çalışıyorum. Bazen insan yorgun olabilir, sinirli olabilir, karşı taraf yanlış düşünebilir. Ben bunu istemiyorum, elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.”