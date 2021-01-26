Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı
26.01.2021 - 22:28 |

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Arsenal'den 3.5 yıllığına renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in lisansını çıkardı.

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı
ABONE OL

Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil'i 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp dünyaca ünlü yıldızın lisansını çıkardı. 

İşte TFF'ye yapılan bildirim:

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özilin lisansını çıkardı

Fenerbahçe Youtube hesabına açıklamalarda bulundu

 Bu arada Mesut Özil sarı-lacivertli kulübün youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

İşte 32 yaşındaki yıldızın sözleri: "Gollerden sonra yeğenim için M harfi yapıyordum. Şimdi kendi kızım oldu. İnşallah Fenerbahçe için goller attığımda E harfine dönüşecek. Başka takımlarda oynarken İstanbul'a geldiğimde her zaman Fenerbahçe maçına gitmek, o atmosferi yaşamak isterdim. Şimdi nasip olacak. Taraftarlarla buluşmayı heyecanla bekliyorum.

Annem ‘Ne olursan ol, geldiğin yeri unutma.’ demişti. Ben de elimden geldiğince kendim olmaya çalışıyorum. Bazen insan yorgun olabilir, sinirli olabilir, karşı taraf yanlış düşünebilir. Ben bunu istemiyorum, elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de 5 ayrılık 2 transfer! Ali Koç açıklamıştı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

 

 

Son dakika | Fenerbahçe, Mesut Özilin lisansını çıkardı

Abdullah Avcı: "Finale yakışır bir müsabaka olsun"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe Beko-Maccabi: 82-75
    Fenerbahçe Beko-Maccabi: 82-75
  2. F.Bahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı
    F.Bahçe, Mesut Özil'in lisansını çıkardı
  3. Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi
    Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi
  4. CSM Oradea-Beşiktaş Icrypex: 91-83
    CSM Oradea-Beşiktaş Icrypex: 91-83
  5. Barcelona'da alarm! Borcu...
    Barcelona'da alarm! Borcu...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı

Son dakika | Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı

Abdullah Avcı: İrfan Can'a ben de talibim!

Abdullah Avcı: İrfan Can'a ben de talibim!

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

Anadolu Efes-Kızılyıldız mts: 86-72

Anadolu Efes-Kızılyıldız mts: 86-72

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet