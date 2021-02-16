Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi
16.02.2021 - 18:56 |

Son dakika - Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Çaykur Rizespor'u ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Son dakika - Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle, Çaykur Rizespor'u ise "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.02.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MUZAFFER YAVUZ'un 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu MICHAL PAZDAN'ın 13.02.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 13.02.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Son dakika - Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDKya sevk edildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...
    Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi
      Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi 
    2. Fenerbahçeli Lemos’a 2 maç ceza!
      Fenerbahçeli Lemos’a 2 maç ceza!
    3. Galatasaray'dan derbisi sonrası hukuki işlem!
      Galatasaray'dan derbisi sonrası hukuki işlem!
    4. Yılmaz: Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı
      Yılmaz: Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı
    5. Fenerbahçe'de Pelkas gelişmesi!
      Fenerbahçe'de Pelkas gelişmesi!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Potada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti

    Potada Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati değişti

    Antalyaspor başkanını arıyor

    Antalyaspor başkanını arıyor

    IFFHS, Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti

    IFFHS, Cüneyt Çakır'ı 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçti

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet