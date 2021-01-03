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03.01.2021 - 19:48 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!

Fenerbahçe'de koronavirüs testi negatife dönen Luiz Gustavo idmanda yer aldı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gelişmesi!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah antrenmanında bireysel çalışan Luiz Gustavo, akşam idmanında takımla çalıştı. 

Yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıkan Serdar Aziz ise bireysel antrenmanlara başladı. 

Gökhan Gönül salonda bireysel çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti'nin de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertli oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, akşam antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Son dakika - Fenerbahçede Luiz Gustavo gelişmesi

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