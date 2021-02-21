21.02.2021 - 16:43 |
Son dakika | Fenerbahçe'nin amigosu Adnan hayatını kaybetti
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane amigolarından “Amigo Adnan” yakalandığı koronavirüs sonrası geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane amigolarından “Amigo Adnan”, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
“Amigo Adnan” sarı-lacivertli tribünlere 90'lı yıllarda "omuz omuza" organizasyonu yaptırması ile tanınıyordu.
Fenerbahçe Kulübü, "Amigo Adnan" için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Efsane Adnan."