Son dakika | Fenerbahçe'nin amigosu Adnan hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane amigolarından “Amigo Adnan”, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

“Amigo Adnan” sarı-lacivertli tribünlere 90'lı yıllarda "omuz omuza" organizasyonu yaptırması ile tanınıyordu.

Fenerbahçe Kulübü, "Amigo Adnan" için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Efsane Adnan."