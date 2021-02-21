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21.02.2021 - 16:43 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin amigosu Adnan hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane amigolarından “Amigo Adnan” yakalandığı koronavirüs sonrası geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Son dakika | Fenerbahçe'nin amigosu Adnan hayatını kaybetti
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsane amigolarından “Amigo Adnan”, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

“Amigo Adnan” sarı-lacivertli tribünlere 90'lı yıllarda "omuz omuza" organizasyonu yaptırması ile tanınıyordu.

Fenerbahçe Kulübü, "Amigo Adnan" için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, tribünlerimizin simge isimlerinden Efsane Adnan’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Efsane Adnan."

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