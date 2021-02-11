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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | FIFA izin verdi, Donk'a Surinam Milli Takımı yolu açıldı
11.02.2021 - 14:11 |

Son dakika | FIFA izin verdi, Donk'a Surinam Milli Takımı yolu açıldı

FIFA daha önce geri çevirdiği başvuruyu bu kez onayladı, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk’un Surinam Milli Takımı için oynamasına izin verdi.

Son dakika | FIFA izin verdi, Donk'a Surinam Milli Takımı yolu açıldı
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaray’da sezonun formda isimlerinden olan Ryan Donk’u yakın bir zamanda yeni bir milli görev bekliyor. Hollanda Genç Milli takımlarında oynayan Surinam asıllı futbolcu için bir süredir, bu ülkenin a milli takımının formasını giyebilmesi için girişimler bulunuyordu.

Artık iş davete kaldı

Hollanda basınındaki haberlere göre FIFA konuyla ilgili başvuruya olumlu yanıt verdi ve Donk’un Surinam milli takımında forma giymesine izin verdi. Teknik direktör Dean Gorre’nin mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtilen Donk, milli takıma davet edilmesi durumunda bundan böyle bu ülke için top koşturabilecek.

Önce ülke, sonra FIFA izin verdi

Hollanda pasaportlu futbolcular daha önce Surinam Milli Takımı forması giyemiyordu. Ancak ülkede yapılan değişiklikle bunun önü açılmış ardından FIFA’nın konuyla ilgili vereceği karar beklenmeye başlamıştı.

İlk başvuru geri çevrilmişti

Amsterdam doğumlu Nigel Hasselbaink, ilk geçişi yapan isim olup Surinam Milli Takımı’nda forma giydi. Hollanda’da benzer durumda olan bir çok Surinam asıllı futbolcu bulunuyor. FIFA Ryan Donk ile ilgili başvuruyu ekimde geri çevirmesinin ardından bu kez kabul etti. Donk’Un yanı sıra Biseswar ve Leerdam’a da onay çıktı.

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Son dakika | FIFA izin verdi, Donka Surinam Milli Takımı yolu açıldı

 

 

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