Son dakika | Futbolda elle oynama kuralı değişiyor

Futbolda son dönemin en tartışmalı konularından bir tanesi olan elle oynama konusunda değişiklik için düğmeye basıldı.

Kuralın değişmesinin ardından yeni halinin uygulamasına yönelik eleştiriler, son dönemde hemen her ülkede yüksek sesle dillendirilir hale gelmişti.

UEFA tarafından da geçtiğimiz haftalarda konu FIFA’ya taşınmış ve bununla ilgili değişiklik talebi dile getirilmişti. UEFA Başkanı Ceferin, "Gözden geçirilmesi gerekiyor. Çoğu zaman istem dışı elle oynayabilir. Bu gibi durumlar kaçınılmaz. Futbolun ruhuna aykırı hareket etmeden revize edilmelidir" demişti.

Futbolcunun vücudunun doğal pozisyonunu genişleten durumlardaki elle oynama kararlarında belirli bir standart getirilemediği savunulurken, futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB, konuyu toplantı gündemine aldı. Kurulun gelecek hafta tele-konferansla yapacağı toplantıda elle oynama kuralında da değişiklik beklentisi bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçta, karşılaşma 0-0 iken Valencia'ya çarpan topu elle oynama olarak kabul eden hakem Ali Şansalan, pozisyonun devamında Pelkas'ın attığı jeneriklik golü iptal etmişti. Bu karar büyük tepki çekmişti...