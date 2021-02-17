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17.02.2021 - 10:01 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray Basketbol Takımı, Pierre Jackson'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi'nde beklentilerin altında kalan Galatasaray, daha önce ligimizde Fenerbahçe forması da giyen ABD'li oyun kurucu Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de sadece 6 maçta görev alan Jackson, beklenen performans düzeyine ulaşamamıştı.

Son dakika | Galatasaray Basketbol Takımı, Pierre Jackson'ı transfer etti
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Basketbol Süper Ligi'nde sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, Daryl Macon ve Alex Hamilton ile yollarını ayırdığı guard rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Galatasaray, Beinsports'un haberine göre 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

2013 NBA Draftı'nın 2. turunda 42. sırada Philadelphia tarafından seçilen Pierre Jackson, Avrupa'daki ilk deneyimini Fenerbahçe Beko ile gerçekleştirmişti. Fakat Fenerbahçe formasıyla sadece 6 maçta forma giymiş ve beklenen performans düzeyine ulaşamamıştı.

Çin'de ve D-League'de farklı takımlarda forma giyen Pierre Jackson, Çin Ligi sayı krallığı da yaşamıştı. Avrupa'daki en başarılı deneyimini ise 2017-18 sezonunda Maccabi Tel Aviv ile yaşadı. İsrail ekibiyle lig ve kupa zaferleri yaşayan Pierre Jackson, EuroLeague'de de 27 sayı, 9 asist, 7 ribaunt ile ilk haftanın en değerli oyuncusu olmayı başarmıştı. Son olarak sezon başında Panathinaikos ile anlaşan Pierre Jackson, resmi bir maçta forma giymeden kısa süre sonra takımdan ayrılmıştı.

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Son dakika | Galatasaray Basketbol Takımı, Pierre Jacksonı transfer etti

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