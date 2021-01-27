Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!
27.01.2021 - 07:20 | | Takvim

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!

Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui’nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen DeAndre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD’li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar’a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!
ABONE OL

Yılbaşı gecesi Omar Elabdellaoui'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen De- Andre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. ABD'li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak Sarı-Kırmızılılar'a 3.5 yıllık imza atması gündemde.

'TAKVİYE YOK' DEMİŞTİ AMA…

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.

BİTME AŞAMASINA GELDİ

Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.

SAKATLIKLARI ENDİŞE YARATIYOR

2016 yılından bu yana Newcastle formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı

MAÇ ÖZETİ | Anadolu Efes 86-72 Kızılyıldız
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hulk'un menajerinden bomba sözler! Beşiktaş...
    Hulk'un menajerinden bomba sözler! Beşiktaş...
  2. Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu
    Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu
  3. Yeni Malatyaspor'dan Ajdin Hasic bombası!
    Yeni Malatyaspor'dan Ajdin Hasic bombası!
  4. Beşiktaş'ta Vida'ya İtalyan talip!
    Beşiktaş'ta Vida'ya İtalyan talip!
  5. Beşiktaş'ta Crivelli harekatı!
    Beşiktaş'ta Crivelli harekatı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!

Son Dakika | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!

Son dakika | Beşiktaş'ta Hulk olmazsa Koita

Son dakika | Beşiktaş'ta Hulk olmazsa Koita

Kötü zemine yaptırım geliyor

Kötü zemine yaptırım geliyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet