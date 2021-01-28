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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!
28.01.2021 - 14:35 |

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği DeAndre Yedlin ile kulübü Newcastle United arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ilk tercihinin kulübünde kalmak olduğu bildirildi.

Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı!
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Bu doğrultuda Newcastle United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapmak isteyen 27 yaşındaki sağ bek bu isteğine ise karşılık bulamadı. Ada basınına göre menajerinin kulübü aradığı oyuncunun temsilcisine kulüpten geri dönüş sağlanmadı.

Bunun üzerine ABD’li futbolcu, Galatasaray ile prensipte sıkıştı. Newcastle’ın sözleşme yenileme konusunda ağırdan almasına kızan oyuncunun bu yüzden bu yönde bir eğilime girdiği aktarıldı. Kulübün transfere yönelik takınacağı tutumun ise oyuncunun geleceğini belirleyeceği iletildi.

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Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı

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