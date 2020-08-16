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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da iki oyuncunu pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü
16.08.2020 - 12:44 |

Son dakika - Galatasaray'da iki oyuncunu pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

Galatasaray, koronavirüs testi pozitif çıkan iki oyuncuya yapılan ikinci testin negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Galatasaray'da iki oyuncunu pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü
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Galatasaray Kulubü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi, futbol takımımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir."

Son dakika - Galatasarayda iki oyuncunu pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

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