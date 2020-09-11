Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek
11.09.2020 - 11:49 |

Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom sporcularda rastlanan [Covid-19] pozitif vakaların ardından ortak bir kararla Gloria Cup Turnuvası'ndan çekildi.

Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek
ABONE OL

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko’nun yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır. Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalya’da katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde yapılan Covid-19 testlerinde, takımımız ve değerli rakiplerimizin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlanmıştır.

Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır.

Takımımız, bugün İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü

Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvasına devam etmeyecek

    Sivasspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu
      Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu
    2. Yeni Malatyaspor'da transferler devam edecek!
      Yeni Malatyaspor'da transferler devam edecek!
    3. Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek
      Son dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Gloria Cup Turnuvası'na devam etmeyecek
    4. Galatasaray, yenilenen kadrosuyla yeni sezona giriyor
      Galatasaray, yenilenen kadrosuyla yeni sezona giriyor
    5. Sivasspor'un konuğu Alanyaspor
      Sivasspor'un konuğu Alanyaspor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep FK, sezonu Galatasaray deplasmanında açacak

    Gaziantep FK, sezonu Galatasaray deplasmanında açacak

    MKE Ankaragücü, 9 transfer için imza töreni düzenledi

    MKE Ankaragücü, 9 transfer için imza töreni düzenledi

    Beşiktaş'ın 62 yıllık Süper Lig macerası

    Beşiktaş'ın 62 yıllık Süper Lig macerası

    Galatasaray'da Belhanda krizi! Rest çekti...

    Galatasaray'da Belhanda krizi! Rest çekti...

    Sıradaki Haber