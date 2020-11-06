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06.11.2020 - 13:37 |

Son Dakika | Galatasaray'a Falcao şoku! Resmen açıklandı...

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao'nun sağ üst ön adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao'nun sağ üst ön adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı. " ifadelerine yer verildi.

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