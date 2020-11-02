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02.11.2020 - 12:19 | | ASİST ANALİZ

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'dan sevindiren haber

Galatasaray'ın dört gözle beklediği yıldız kalecisi Fernando Muslera, 15 Kasım'da İstanbul'a dönüyor.

Son dakika | Galatasaray'a Muslera'dan sevindiren haber
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Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız kalecisi 15 Kasım’da İstanbul’a dönüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Asist Analiz'in özel haberine göre geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra annesinin vefatı üzerine 1 ay önce ülkesine giden Uruguaylı eldivenin 15 Kasım’da İstanbul’a döneceği ve takıma katılacağı öğrenildi. Galatasaray Muslera’nın yokluğunda ise kalede büyük sıkıntı yaşıyor. Okan Kocuk'un yerine transfer edilen Fatih Öztürk de Muslera'nın yokluğunda büyük hayal kırıklığı yarattı. Muslera 9 sezonda frikikten sadece 5 gol yerken, Fatih ise 5 haftada 3 kez ceza sahası dışından gol yedi.

"MUSLERA’NIN SÖZLEŞMESİ 3 YIL UZATILACAK"
Uruguaylı eldivenin dönmesini dört gözle bekleyen teknik ekinin yanı sıra yönetim de başarılı kaleci ile devre arasında 3 yıllık sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde 3 milyon 575 bin Euro’luk ücretini 3 milyon Euro seviyesine çeken Muslera’nın senelik maaşı biraz daha düşürülecek.

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Son dakika | Galatasaraya Musleradan sevindiren haber

 

 

 

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