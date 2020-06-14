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14.06.2020 - 22:46 | | İHA

Son dakika | Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!

Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı

Son dakika | Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı!
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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, iki futbolcusunun sakatlığıyla şok yaşadı.

Muslera ilk yarıda yaşadığı sakatlığının ardından sahayı ambulans ile terk etti. Mücadeleye ikinci yarı Ahmet Çalık'ın yerine dahil olan Florin Andone sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Andone'nın yerine de 72. dakikada Younes Belhanda dahil oldu.

Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesinin olduğu belirtildi.

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