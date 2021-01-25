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25.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı Feghouli’nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

Son dakika - Galatasaray'da Feghouli depremi!
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G.Saray, Malatya deplasmanında üç puanı aldı ancak Feghouli’yi sakatlığı nedeniyle kaybetti. Karşılaşmanın 26. dakikasında topa vuran sarı-kırmızılı oyuncu, sağ arka baldırını tutarak kenara geldi. Zemine sinirlenen ve sağlık heyetinin kararıyla oyuna devam edemeyen Feghouli, yedek kulübesine geçti. Cezayirli futbolcunun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. G.Saraylı oyuncunun durumu, bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
Galatasaray’da Omar Elabdellaoui, yüzündeki yanıklar nedeniyle tedavi görürken, sarı-kırmızılı ekibin diğer sakat oyuncuları Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir’in tedavilerine devam ediliyor.
Feghouli dışında diğer futbolcular da zemine tepki gösterdi. Yeni Malatya Stadı’nın zeminin kötü olması futbolculara özellikle pas yaparken zorlamalarına neden oldu. Bu arada müsabaka başlarken termometreler 2 dereceyi gösterirken, karşılaşmanın sonunda eksi 2’ye kadar düştü.

Son dakika - Galatasarayda Feghouli depremi

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