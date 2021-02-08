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08.02.2021 - 14:17 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk idmanına çıktı

Tüm testleri negatif çıkan yeni transfer Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Portekizli futbolcunun 83 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Son dakika | Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk idmanına çıktı
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen genç futbolcunun karantina süresi tamamlandı.

Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Portekizli futbolcunun 83 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

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Son dakika | Galatasarayda Gedson Fernandes ilk idmanına çıktı

 

 

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