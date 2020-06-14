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14.06.2020 - 21:16 |

Son dakika | Galatasaray'a Muslera şoku! 2 yerde kırık var...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Sakatlanan Fernando Muslera acı içinde ambulansa taşındı. Skorer'in edindiği bilgiye göre Uruguay'lı file bekçisinin kaval kemiğinde 2 adet kırık tespit edildi.

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SKORER ÖZEL

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı.

Sakatlanan Fernando Muslera acı içinde ambulansa taşındı, Galatasaray'da Okan Kocuk oyuna girdi. Uruguaylı kaleci hastaneye götürüldü.

SKORER'in edindiği bilgiye göre Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde tespit edildi. Uruguaylı kalecinin ayağı alçıya alındı.

Galatasaray'da geçen sezon yine Rize deplasmanında Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.

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