Son dakika | Galatasaray'da Yusuf Günay da taburcu oldu

Corona virüs nedeniyle 1 haftadır hastanede tedavi gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in taburcu haberinden sonra bir iyi haberde Galatasaray Başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu.

İşte Günay'ın paylaşımı:

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.