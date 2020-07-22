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22.07.2020 - 18:25 | |   İSTANBUL (AA) -

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamayla bugün Başkan Cengiz başkanlığında yöneticiler ve Fatih Terim'le bir toplantı yapıldığını duyurdu.

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi
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Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Saat 15.00'te başlayan toplantıda, 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği ve yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

 

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