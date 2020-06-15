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15.06.2020 - 14:18 |

Son dakika... Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray, Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan Muslera ve Andone için resmi siteden bir açıklama yaptı...

Son dakika... Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.

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